Camporosso, donna si vendica e taglia le gomme ai vigili: denunciata

A Camporosso una donna per vendicarsi di tre multe ricevute per divieto di sosta, ha tagliato per tre volte i pneumatici della vettura di servizio della polizia locale.

La donna, una volta scoperta, è stata denunciata per danneggiamento e interruzione di pubblico servizio.

L’ interruzione di pubblico servizio gli è stata contestata in quanto lo scorso 24 settembre la pattuglia della polizia locale non era riuscita a giungere sul luogo di un incidente per l’improvviso abbassamento di pressione di due ruote. In quel caso gli agenti si erano fermati e avevano richiesto l’assistenza stradale.

Dapprima gli agenti hanno pensato che si trattasse di un fatto accidentale, ma l’episodio si è ripetuto. Hanno così deciso d’installare una telecamera mobile nei pressi del parcheggio dell’auto di servizio. Poi, dalle esame delle riprese video, hanno notato la donna che attuava la sua vendetta.

All’origine di tutto la richiesta della donna, non andata a buon fine, di avere un trattamento di favore per quanto riguarda la sosta a disco orario.