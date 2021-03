Campionato Mondiale di pesto al mortaio, quest’anno edizione online

Torna il Campionato Mondiale di pesto.

Con una grossa novità, dovuta al Covid19: l’8a edizione si svolgerà “a distanza”, ma la macchina organizzativa è già a pieno regime per l’appuntamento del 20 marzo, quando i pestelli risuoneranno all’unisono online.

Intanto stanno raggiungendo i partecipanti le “Pesto-box”, scatole con il basilico, gli altri ingredienti per fare il pesto e i gadget del Campionato. A tutti i partecipanti è stato inviato un tutorial che ha per protagonista Emiliano Pescarolo, l’attuale Campione in carica del Campionato Mondiale di Pesto.

FARE ARRIVARE IL BASILICO, CHE IMPRESA!

Far arrivare il basilico fresco DOP al momento giusto a tutti i partecipanti è stata ed è ancora la principale sfida degli organizzatori. I concorrenti sono stati divisi in due categorie: coloro che partecipano in differita per ragioni soprattutto di fuso orario da una parte. Dall’altra, coloro che parteciperanno in diretta, su piattaforma Zoom, sabato 20 marzo a partire dalle ore 10.00.

Ai primi, una trentina, le preziose scatole sono state già inviate a inizio settimana.

Adesso, stanno ritornando alla segreteria del Campionato i primi video autoprodotti.

Filmati spesso con l’aiuto di amici e famigliari. Alcuni sono provenienti dall’altra parte del mondo e altri davvero suggestivi. Pensate, ce n’è uno realizzato sulle piste innevate delle Dolomiti a 2500 metri di altezza.

Insomma, arriva il nuovo “Campionato del mondo di pesto al mortaio”.

E tra i partecipanti sta crescendo l’ansia, con gli scongiuri perché tutto fili liscio. Il traguardo del 20 marzo è ormai vicino!

MARCO BENVENUTO