Campi, sciopero Amazon: lavoratori contro Jeff Bezos, l’uomo più ricco del mondo

I piccoli contro il colosso. La base contro Jeff Bezos e la multinazionale Amazon: “La nostra vita vale più delle tue consegne”.

Per la prima volta sciopero di 24 ore per i lavoratori della filiera del colosso delle vendite online in tutta Italia e a Genova, dove operano nel magazzino di Campi.

Secondo il “Bloomberg Billionaires Index” a febbraio 202, Jeff Bezos risulta l’uomo più ricco del mondo, scalzando Elon Musk che era salito sul gradino più alto del podio sei settimane fa.

Il patrimonio del fondatore di Amazon vale ora 191 miliardi di dollari a fronte dei 190 di Musk.

Il presidio genovese si è iniziato oggi alle 7 e si prevede la conclusione alle 17.

In sostanza, anche i lavoratori delle diverse ditte che fanno riferimento ad Amazon chiedono garanzie occupazionali e un miglioramento delle condizioni di lavoro a partire dalle tempistiche di consegna, che giudicano troppo rigide e stressanti.

A sostenere le loro rivendicazioni, Filt Cgil Fit Cisl Uiltrasporti.

E oggi in piazza De Ferrari scenderanno in piazza per protestare contro il Governo pure i lavoratori delle attività più colpite dalle restrizioni imposte per l’emergenza coronavirus.

