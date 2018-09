Camogli: incendio nel bungalow di un campeggio

Un incendio si è sviluppato nel bungalow del “Campeggio dei tedeschi” verso le 21.30 di questa sera in prossimità del cimitero di Camogli sul confine con il comune di Recco.

All’interno del campeggio, da parecchi giorni, erano in atto vari lavori di manutenzione e opere di bonifica. Sono arrivate sei automezzi dei vigili del fuoco, carabinieri e due autoambulanze della croce verde.

Forse questo spiegamento di mezzi e di personale è stato organizzato per la preoccupazione che potessero esplodere le bombole del gas che si usano per le saldature oppure che fosse in atto l’incendio di bidoni di catrame o sostanze chimiche usate per la bonifica. Sono in corso indagini per capire le cause dell’incendio. ABov