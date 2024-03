Camion in fiamme in A7 in zona di cantiere: fiamme spente dai VVF

Code e rallentamenti. Il tir trasportava fusti di birra e materiale da palestra. Sul posto anche la Polizia stradale

Questa mattina, intorno alle 7.15, un mezzo pesante con rimorchio ha preso fuoco sulla A7, la Milano-Serravalle-Genova all’altezza del chilometro 115.

L’autista si è accordo che qualcosa non stava andando per il verso giusto ed è riuscito a fermarsi in una piazzola di sosta in una tratta che, da mesi, è adibita a cantiere, con un restringimento di carreggiata tra Busalla e Genova Bolzaneto in direzione Genova.

L’autista è riuscito a scendere dall’abitacolo. I Vigili del Fuoco sono intervenuti in forze sia da Busalla che da Bolzaneto, con l’appoggio di una autobotte dalla sede centrale. Il camion trasportava fusti di birra e materiale da palestra, di cui hanno preso fuoco gli involucri. Nessuna persona è rimasta ferita.

Sul posto anche la polizia stradale e i tecnici di Autostrade.

Si sono registrati 5 km di coda tra Ronco Scrivia e Genova Bolzaneto.

L’entrata consigliata verso Genova è quella di Genova Bolzaneto, mentre l’uscita consigliata provenendo da Milano è Ronco Scrivia.

Aggiornamento

Alle ore 10.45, nella tratta in oggetto sulla A7, fino all’altezza di San Cipriano si registrano rallentamenti e criticità.

Sulla A26 Genova Voltri – Gravellona Toce, tra Masone ed Ovada, si registra 1 km di coda per lavori.

Photo Gallery