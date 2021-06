Cambio delle consegne al Rotary Club Genova

Cambio delle consegne al Rotary Club Genova Nella splendida cornice di Palazzo Ducale, ha avuto luogo la tradizionale Conviviale dal Past President Gianenrico Figari ad Antonio Ernesto Rossi

Nuovo Presidente nell’Anno Rotariano 2021-22. La “Cerimonia di Passaggio del Collare” simboleggia l’affidamento dell’intero Club nella continuità dei suoi valori e della sua attività ad un nuovo Presidente che per un anno lo guiderà in armonia con i principi del Rotary International.

Il biennio di presidenza di Gianenrico Figari è stato profondamente segnato dalla pandemia ed ha visto il Club molto attivo sul fronte dei service.

prima in ambito medico per fronteggiare l’emergenza sanitaria e successivamente in campo sociale per rispondere alla crescente crisi economica che ha colpito famiglie ed attività economiche.

Tra i tanti service effettuati Figari ha voluto ricordare in particolar modo il sostegno alla Parrocchia di San Sisto nel Centro Storico e l’iniziativa ConnAction a favore di diverse scuole della città e portata avanti con tutti gli altri club di Genova.

Il neo Presidente Antonio Ernesto Rossi, ringraziato calorosamente il Presidente uscente per il lavoro svolto, si è congratulato per i brillanti risultati conseguiti e ha dato appuntamento alla riunione programmatica di martedì 6 luglio per la presentazione del nuovo Consiglio Direttivo e del programma per l’anno rotariano 2021-22.