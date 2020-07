Call for Artist ,Il mare dentro a Genova

Fino al 25 luglio sono aperte le selezioni per partecipare a IL MARE DENTRO, rassegna d’arte a cura di Motolese e Napoli,e si svolgerà a Genova dal3 al 14 ottobre

La rassegna sarà in concomitanza con il 60° Salone Nautico di Genova, il più grande del Mediterraneo, ed è giunta alla quarta edizione, nasce in linea con il legame indissolubile tra Genova e il mare e per promuovere una cultura trasversale capace di mettere in comunicazione diversi settori come la Nautica e l’Arte.

Intercettando la sensibilità caratterizzante in ogni singolo artista, la mostra vuole avvicinare l’Arte Contemporanea a un settore trainante dell’economia nazionale, al mondo del collezionismo e del design d’autore. Il progetto vede la collaborazione di una rete, in espansione, di enti legati alla Nautica e al Mare.

Il Mare dentro è un’idea espositiva sviluppata dal mare per il mare, ne rivaluta l’importanza culturale, sceglie di riportare al ruolo di protagonista principale questo non-luogo che ha scritto pagine di storia, italiana e mondiale.