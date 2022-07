Calcio, riparte il Next Generation al Luni

La Spezia – Il rinnovato corso “targato Samp” dell’ Asd Luni Calcio parte con la manifestazione “Next Generation Activity” che al “Lino Parodi” del Gaggio tiene banco da lunedì 4 a venerdì 8 Luglio dalle ore 18.15 alle 20: apertura gratis soprattutto a giovani e bambini dalla Juniores ai Piccoli Amici (informazioni ai numeri 324 – 5566970 e/o 388 – 7949443).

L’occasione rientra nei programmi di quel progetto “Next Generation Sampdoria”, con cui il Luni è già venuto in rapporto in passato, volto a insediare e sviluppare una costante e metodica collaborazione fra l’Academy sampdoriana e le società affiliate per tutta Italia come appunto il Luni; con l’obiettivo di proporre in loco un continuo aggiornamento, nella formazione tecnica, sulla base di una sinergia fra tecnici locali e genovesi.

Tale affiliazione è stata sancita dall’accordo fra il co-presidente “lunense” Simona Dell’Amico e il responsabile blucerchiato del “Next Generation” Italo Calvarese. Da parte del Luni la responsabilità in tale progetto viene affidata a Marco Brugiotti, Direttore generale del club, con Carmelino Longo coordinatore tecnico con il supporto di Michele Bogazzi.

Nel frattempo l’Asd Luni ufficializza il proprio organigramma per la stagione calcistica 2022/23…

Presidente – Luca Baldoni / Presidente onorario – Simona Dell’Amico / Vicepresidente – Paola Capitani / Direttore generale – Marco Brugiotti che insieme a Massimiliano Laghi è anche responsabile di 1.a squadra e Juniores / Responsabile Settore giovanile e scolastico Pino Serpi / Responsabile Scuola calcio – Michele Bogazzi / Responsabile Centro Avviamento allo Sport e Coordinatore tecnico Next Generation – Carmelino Longo / Tecnici selezionati per il Next Generation – Massimo Masini, Massimiliano Laghi, Ilaria Stelli, Alessandro Angeloni, Giacomo Danuvola e gli stessi Bogazzi e Longo / Collaboratori tecnici – Alessio Fregosi e Tommaso Sacchi.