Calcio – Magrazzurri sfortunato a Recco

Santo Stefano – Altro tre a zero al passivo, dopo quello nel recupero di campionato col Bogliasco, per un Magrazzurri sempre più decimato (stavolta “salta” in extremis pure Atzeni che va in panchina: i santostefanesi sono ormai un mezzo lazzaretto) che oltretutto termina in dieci a causa del cartellino rosso alzatosi per il difensore centrale Forieri; si spera nella sosta per le feste per recuperare un po’ di lesionati. Cronaca da Recco. Il colpo di testa di Costa al 3’, vicinissimo al gol, è una sorta di preludio del vantaggio locale firmato dallo stesso centrattacco al 16’ su svarione ospite a centrocampo: Pietra in uscita nulla può. Al 21’ Roi nega a Cantoni il pareggio, al 29’ Pietra è grande su un tentativo di Monticone e al 35’ Roi altrettanto, su un calcio piazzato di Morettini. Al 44’ ancora Cantoni è fermato all’ultimo momento. Nella ripresa proteste ospiti per un fallo in area su Montani al 51’, al 71’ un sinistro di Foppiano decreta il raddoppio, all’ 80’ Monticone trasforma un rigore concesso per fallo di Maloni ed è il 3-0 per il Golfo Pro Recco che allontana un po’ il “Magra” dalla zona-playoff.

Infine questi gli altri risultati in quella che, nel Girone B del campionato di Promozione ligure che vede in testa il tandem Forza e Coraggio-Sammargheritese, era la 15.a giornata…Colli Ortonovo-Tarros Sarzanese 0-1, Goliardicapolis-Follo San Martino 1-3, Levanto-Marassi 0-2, Sammargheritese-Real Fieschi 3-1, rinviate Bogliasco-Valdivara Cinque Terre e Forza e Coraggio Little James. A riposo il Don Bosco Spezia.

Tabellino.

GOLFO PRO RECCO – MAGRAZZURRI 3 – 0

GOLFO PRO RECCO: Roi, Canepa, Bonci (80’ Ventriglia), Malatesta, Bacigalupo, Cerrone, Foppiano (86’ Spartani), Busi (70’ Bertora), Massone (84’ Velati), Costa (88’ Cepitelli), Monticone. A disp. Bagnato, Baticchioni, Piccoli. All. Foppiano.

MAGRAZZURRI: Pietra, Montani, Pellegri (87’ Crovara), Maloni, Forieri, Macchioni, Ratti (46’ Matana), Giannarelli (87’ Folegnani), Cantoni, Morettini, Conti (77’ Gjuzi). A disp. Luciani, Atzeni, Lombardi, Ferrari. All. Paolini.

Arbitro: Morbelli di Albenga, assistenti Vigne e Roscelli, di Chiavari.

Marcatori: 16’ Costa, 71’ Foppiano, 80’ Monticone su rig.

Note: espulso al 75’ Forieri per somma di ammonizioni.

Nella foto, il Magrazzurri all’attacco nel recupero di campionato col Bogliasco a Santo Stefano, prima della trasferta al “San Rocco” recchese