Calcio – Il Magrazzurri si rinforza

S. Stefano – Il Magrazzurri va prendendo slancio nella propria campagna estiva di rafforzamento in vista della nuova stagione calcistica che lo vedrà ancora impegnato nel campionato di Promozione ligure.

Anzitutto novità alla guida tecnica, con l’arrivo del quotato Giuseppe Zuccarelli, già allenatore in passato di: Sarzanese, Foce Vara, Fezzanese e Pontremolese; tecnico inoltre nei settori giovanili di Spezia e Don Bosco.

<E’ stata dura – commenta in merito il neodirettore tecnico azzurro Alessio Mezzani – ma alla fine ce l’abbiamo fatta…a portare tale e tanto mister da noi>.

Zuccarelli di recente collaborava con la stessa federacalcio in sede di selezione e preparazione di Rappresentativa allo scopo della partecipazione provinciale al Torneo delle Regioni.

<Il Magrazzurri – ricorda ad ogni modo il presidente santostefanese Roberto Ferrarini – quanto di buono fatto in questi anni come trainer da Stefano Paolini, che vivamente pertanto ringraziamo, come del resto tutti quei giocatori che hanno deciso per altre strade>.

“Magra” altresì attivo ai fini del parco-giocatori. Tanto per cominciare arrivano un rinforzo per la difesa e uno per l’attacco. Per la retroguardia ecco infatti il centrale Simone Bertano, cresciuto nel “vivaio” del Ceparana dove poi è stato lanciato, quindi passato da Levanto e Cadimare. In prima linea preso invece il centravanti Tommaso Giannini, in questi ultimi anni a sua volta al Cadimare, quindi al D. Bosco Spezia.

<Stiamo lavorando – afferma Lorenzo Conti direttore sportivo del club di Santo Stefano – per mettere a disposizione del nuovo coach, a cui vanno tutti gli auguri, adeguata “rosa” ai fini di un disinvolto mantenimento della categoria e di un contemporaneo lancio dei nostri giovani>.

Nella foto il d.s. Conti, a sinistra, insieme a Giannini e la nuova maglia del “Magra”