Calcio, Gravina: Campionato a tre fasi

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, nell’intervista rilasciata al Corriere dello Sport, affronta il tema della revisione del format della Serie A: “Sto lavorando a un campionato in tre fasi, con final eight per lo scudetto”.

“Non riusciamo a cambiare al nostro interno, si teme che i playoff penalizzi chi è abituato a vincere. E invece non è così”.

“No, se costruisci un campionato che affascina ogni giorno. Rischiamo di perdere pubblico in quello attuale, perché in alcune fasi non è più decisivo vincere o perdere. E a quel punto non ha senso”.

“Andiamoci piano con i cambiamenti. C’è anche chi vorrebbe allargare le porte, ma cambiare il gioco è rischioso. E poi sta cambiando da solo, è più veloce e avvincente”.