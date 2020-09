Calcio Femminile / Il Campomorone Ladies batte il Genoa in Coppa (2-0).

Parte la stagione del calcio femminile post Covid19 con la Coppa Italia, che vede le alfiere liguri di serie C, Spezia, Genoa e Campomorone Ladies racchiuse in un girone a tre, dove soltanto la prima andrà avanti nella competizione.

Tanto entusiasmo attorno al Genoa, neo promosso a pieni voti dall’Eccellenza la scorsa stagione; grifoncine giovani e promettenti, ma per il momento è stato confermato che il Campomorone Ladies è ancora la squadra femminile più forte di Genova.

La gara, diretta dall’ottimo Renzi di Firenze, è stata molto bella, piacevole e combattuta; non è mancato l’agonismo visto il direttore di gara per quattro volte ha dovuto mettere mano al cartellino giallo.

La squadra di Pampolini ha fatto registrate per tutta la gara una certa supremazia territoriale, e la vittoria è quindi meritata.

I gol uno per tempo: al 37’, su cross di Poletto, Giada Traverso (che festeggiava proprio oggi i 21 anni) ha messo alle spalle di Piazzi; nella ripresa in zona Cesarini ha arrotondato il punteggio la neo entrata Alice Spiga (foto accanto). 2-0 e tre punti importanti in classifica, visto che domenicaprossima il Genoa riposa ed il CampoLadies viaggerà in direzione Spezia; basterà un pareggio per passare aritmeticamente agli ottavi di finale di Coppa Italia.

Franco Ricciardi

IL TABELLINO

Genoa – Campomorone Ladies 0-2

Reti: 35’ Traverso, 87’ Spiga.

GENOA: Piazzi, Giuliana, Lucafò, Severini, Abate, Spotorno, Giuffra, Sarpa, Parodi, Licco, Basso (Macera, Rossi, Giupponi, Favali, Vacchino, marenco, Crivelli, Campora, Trasatti. All. Oneto).

CAMPOMORONE LADIES: Costantini, Tolomeo, Nietante, Bettalli, Cozzani, Minopoli, Fernandez, Fallico, Poletto, Tortarolo, Traverso (Brullo, Grasso,Trichilo, Giunta, Spiga. All. Pampolini).