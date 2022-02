“Calcio e passione”, libro più maglie storiche venerdi 4 febbraio da “Meali”

Ancora un importante appuntamento dei “Ragazzini terribili” del Gruppo Facebook “Ciao ragazzi Gruppo dilettantistico anni 70 ed 80”, che è formato da centinaia di ex giocatori ed addetti ai lavori del calcio dilettantistico della Liguria.

Visto il grande successo del secondo libro “Calcio e passione” che uscito prima di Natale sta andando letteralmente a ruba, del volume ci sarà una nuova presentazione, diremmo piacevolmente particolare. Ce ne parla Alessandro Zanetti (foto in alto a destra), uno dei cuori pulsanti del gruppo: “Si, siamo lieti di informare che venerdi 4 febbraio, alle ore 18.00, ci sarà una nuova presentazione della nostra iniziativa benefica – spiega – l’appuntamento è nella centralissima Via Cesarea a Genova, presso il negozio “Meali”; una scelta non casuale: si tratta di un negozio interamente dedicato al calcio di una volta, con riproduzioni fedeli di maglie del passato, stampe e ricami dei più iconici giocatori di pallone. Inoltre, in tanti porteranno in questa occasione maglie storiche del calcio dilettantistico ligure di tanti anni fa. E naturalmente non mancherà il nostro secondo libro, del quale abbiamo fatto al volo una ristampa, visto che era esaurito. Insomma – conclude Zanetti – un’occasione per ricordare gli anni più belli della nostra vita, quella dei campi di ghiaia, tanti aneddoti indelebili che ci portiamo dentro e che ritroverete tra le pagine del libro”.

“Vogliamo ricordare – incalza Carlo Campione (foto in alto a sinistra), altro attivissimo partecipante alle iniziative e tra i fondatori del gruppo Facebook – che i proventi del libro vengono devoluti interamente in beneficenza, ed è scritto a… cento mani, perchè si tratta di tante testimonianze dirette dei calciatori degli anni 70 ed 80”.

Sicuramente un abbinamento vincente: Libro + maglie storiche!

Insomma, appuntamento in Via Cesarea alle 18.00 venerdi 4 febbraio. Non ci si può sbagliare: il negozio si trova proprio di fronte al Teatro della Gioventù.

di FRANCO RICCIARDI