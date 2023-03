Calcio – “Derby della Costa” per il Cadimare

Cadimare – Cadimare pressoché al completo domenica 26/3, alla Pieve spezzina, in quella sorta di scontro diretto che lo oppone a quel Marolacquasanta che (nel Girone B del campionato di Promozione ligure) ha i suoi stessi punti e risulta da un po’ di tempo in forma.

Si gioca per la 27.a giornata, che poi è la 12.a del girone di ritorno, alle ore 19; perché prima al “Denis Pieroni” è di scena il rugby di Serie C. Arbitra Galletti di Genova.

Unica “mezza” defezione, fra i cadamoti, il trequartista brasiliano-portoghese Gustavo Afonso Calefe: ci dovrebbe essere ma, tuttora in via di recupero, non improbabilmente andrà in panchina. Vincere questo “Derby della Costa”, per i bianconeri, vorrebbe dire lasciarsi alle spalle in classifica tre squadre…e proporsi decisamente per l’uscita dalla zona-playout.

Nella foto l’attaccante sudafricano Olebogeng Mathibedi