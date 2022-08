Calcio – Da favola la ripresa del Don Bosco

La Spezia – Un secondo tempo a tutta velocità permette al Don Bosco Spezia un tre a zero che, al “Franco Cimma” di Pagliari, non ammette discussioni.

Due subentrati i marcatori, apertura di Pini a una dozzina di minuti dal riposo, si tratta di un classe 2005 (all’esordio in prima squadra): segna su un tocco di Massini molto bravo, questi, a recuperare una palla un po’ vagante in avvio di secondo tempo…

Segue la doppietta di Azzaro, a rete dapprima sfruttando un mal riuscito disimpegno della retroguardia del Cadimare, poco dopo la mezz’ora; quindi, a un paio di minuti dalla fine, su un lunghissimo rilancio del portiere Greci forse lievemente deviato di testa da qualcuno.

Per Pini era la prima gara in Prima squadra. Per Azzaro, che l’ha messa a segno in quella ventina di minuti che ha giocato, è stata la prima doppietta in vita sua.

Infortunio, si spera non grave, a Vicini.

Tabellino.

D. BOSCO SP – CADIMARE 3 – 0

MARCATORI: 58’ Pini; 77’’ e 88’ Azzaro.

DON BOSCO SPEZIA: Greci, Gigante, De Angelis, Pesare, Antonelli, Giordano, Mazzantini (53’ Laghezza), Vicini cinquantesimo Morettini, Gavini (80’ Sivori) Napoletano (53’ Pini), Massini (64’ Azzaro). A disp. Ciardi. All. Bastianelli.

CADIMARE: Taggiasco (46’ Rossi), Della Tommasina, Bedini (46’ Mauro), Belatti (85’ Scatigna), Imperatrice, Bertelloni, Desogus, Vigiani (75’ Podenzana), Portoghese (62’ Liguori), Mazzucchelli, Ocran (46’ Dieli). A disp. All. Tenerani.

ARBITRO: Trabucco, assistenti Gardella e Marchetti, di Chiavari.

Nella foto un momento del match