Calcio – D. Bosco 2011 a rappresentare la Liguria

La Spezia – L’annata 2011 del Don Bosco Spezia s’è accaparrata il torneo federale “Grassroots Challenge” di categoria battendo nelle finali regionali la Santerenzina e il Borghetto Santo Spirito-Sv. Contro i savonesi i salesiani si sono imposti per 8-1 in tre contro tre a quattro porte, 7-0 negli esercizi di tecnica individuale e spostamento senza palla, 12-2 in tre contro tre col portiere e 10-1 in sette contro sette.

Di fronte ai santerenzini essi hanno avuto la meglio rispettivamente per 9-2, 8-0, 7-1 e 6-1.

Ora i prossimi 18 e 19 Giugno gli oratoriani rappresenteranno dunque la Liguria, nella fase interregionale della competizione che include pure le rappresentanti di Piemonte, Sardegna e Valle d’ Aosta; al centro sportivo Carmagnano di Cuneo (qualora vincano può essere che con la nuova stagione vadano a una fase nazionale a Coverciano).

Questo infine il parco-giocatori che ha preso parte all’impresa agli ordini di mister Alberto D’ Onofrio con assistente il dirigente Francesco Paganelli: Lorenzo Pagan, Niccolò Arnauts, Leonardo Molica, Timaffey Trentacoste, Samuele Paganelli, Leonardo Pieroni, Simone Incerti, Elia Bellettini, Andrea Bonciani, Samuele Strata, Alessio Volpi e Davide Roca.

Nel frattempo, comunicato della società a saluto di mister Buccellato a quanto pare destinato all’ Eccellenza, che recita…

“Il Don Bosco Spezia Calcio comunica di voler esprimere sentita riconoscenza al tecnico Stefano Buccellato per la serietà, la dedizione e l’impegno ch’egli ha posto al servizio della società rossonera negli anni in cui ne ha allenato la Prima squadra, nonché di augurargli la miglior fortuna nella sua prossima destinazione”.