Calcio – Cadimare rinforzato a Caperana

Cadimare – Il Cadimare fa sul serio, Questo 2024 vuol prenderlo di petto e, in attesa di fare i conti col campo (e la Caperanese…) domenica 7/1 all’avvio del girone di ritorno nel Girone B, intanto la fa da mattatore sul fronte del calciomercato.

Così ecco dalla Primavera dello Spezia il promettentissimo esterno sinistro Alessandro Bonacorsi, per quanto in via di recupero da un infortunio, per la prima linea arriva dal Levanto il modenese Daniele Lissoufi dal passato in Eccellenza: lontane origini francesi; per la difesa approda alla Pieve dal Magrazzurri, scuola Fezzanese, il centrale Samuele Lertola.

Altresì si vocifera, al “Denis Pieroni”, che il vero e proprio colpo della recente campagna debba ancora arrivare. Nel frattempo porta acqua al mulino pure il simpatico ritorno, dopo qualche anno, dei fratelli “cadamoti doc” Agrifogli. Ovvero l’attaccante Sebastiano cresciuto nel Canaletto Sepor e il centrocampista Samuele, detto Pupi, già del “vivaio” dello Spezia. Entrambi sono reduci da un periodo di “stop” all’indomani di un’esperienza al Don Bosco Sp.

Insomma nemmeno quel perfezionista di mister Stefano Buccellato, si direbbe, sembra poter negare che il club si stia dando da fare per preparare la via alla permanenza in Promozione ligure.

A Caperana, ore 15 con arbitro Verdoia di Genova, le prime risposte ?

Nella foto Samuele Lertola