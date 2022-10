Calcio – All’erta Cadimare al D. Bosco Sp

La Spezia – Don Bosco quasi al completo, finalmente, perché salvo sorprese in extremis contro il Cadimare domenica 23/10 (ore 15 al “Franco Cimma”) dovrebbe mancare al centro della difesa soltanto capitan Lele Giordano: alla sua ultima giornata di squalifica.

Tuttavia, mister Clodio Bastianelli invita alla massima concentrazione poiché spesso è all’ultima spiaggia o quasi che si tira fuori il meglio e il Cadimare è ultimo, ciò al di là di quanto di benefico possa apportare il cambio di timone tecnico bianconero con la promozione di Massimo Baudone da “vice”.

Nel frattempo la sconfitta col Magrazzurri a Santo Stefano appare in casa salesiana archiviata; <Potevamo anche fare 2-2 – si guardia indietro coach Clodio – invece abbiamo buscato il definitivo 3-1 in contropiede, ma al di là di questo non si può negare che il “Magra” abbia meritato la vittoria soprattutto in virtù di una maggior e miglior determinazione. E’ andata così, può capitare, guardiamo avanti>.

Per la cronaca arbitra Savino, guardalinee Muschetti e Chiara Nania, tutti di Genova.

