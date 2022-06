Questo pomeriggio i Vigili del fuoco sono intervenuti in via di Francia a Genova per il distacco di parti in calcestruzzo della struttura della strada sopraelevata Aldo Moro.

Le parti cadute fortunatamente non hanno causato danni né a persone né a i veicoli in transito lungo la via. Nelle foto dei VVF l’intervento dei pompieri con l’autoscala per il controllo della Sopraelevata in via di Francia.

Photo Gallery

1 di 4