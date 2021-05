Cagliari-Genoa, Ballardini: futuro ancora incerto

Ballardini commenta soddisfatto la vittoria di Cagliari e non si esprime sul suo futuro.

“La mia storia dice certe cose. A Cagliari hanno continuato a giocare come io avevo imposto per diverse stagioni, così come a Palermo e al Genoa. L’unica volta che ho iniziato la stagione a Genova, ho fatto 12 punti in 7 partite e sono stato esonerato con la squadra all’ottavo posto. Ciò significa che in questa piazza può accadere di tutto”.

“E’ stata un’impresa straordinaria grazie ai giocatori, allo staff tecnico e alla società. Tutti insieme siamo riusciti a centrare questo obiettivo. Per me la mentalità è un coinvolgimento totale nelle due fasi di gioco e con idee chiare. Da quando siamo arrivati il Genoa ha fatto 35 punti proprio grazie alla mentalità, alla sofferenza e al lavoro quotidiano”. Infine una battuta sul giovane Kallon, all’esordio questa sera in Serie A: “Mi sono arrabbiato, perché è un ragazzo molto interessante e me l’hanno segnalato solo a pochi giorni dalla fine del campionato. Il Genoa deve avere una rosa di 15 giocatori più dei giovani della Primavera e lui deve essere uno di questi”.