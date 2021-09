Cade con lo scooter rubato, scappa alla Polizia: 16enne denunciato

E’ successo questa notte intorno alle 2 in via Mosso

Questa notte, intorno alle 2, in via Mosso a San Martino, la polizia ha denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale, ricettazione, danneggiamento aggravato e porto abusivo di armi, un 16enne italiano, sanzionandolo anche per la violazione del codice della strada.

E’ stata una pattuglia impegnata in un altro intervento, a notare il giovane mentre cadeva a terra con uno scooter di grossa cilindrata.

Gli agenti, dopo essersi sincerati che non si fosse fatto male, lo hanno aiutato a rialzarsi e gli hanno chiesto di mostrare patente e documenti di circolazione del motociclo. Inaspettatamente il ragazzo ha cominciato a correre ingaggiando un inseguimento.

Raggiunto e fermato pochi metri dopo è stato identificato e controllato: nel marsupio nascondeva un manganello telescopico che aperto raggiungeva la lunghezza di 49 cm; inoltre dagli accertamenti è emerso che il motociclo era stato rubato in serata e che il giovane era privo di qualsiasi permesso di guida.

A quel punto il 16enne, vistosi scoperto, ha cominciato a diventare aggressivo dimenandosi e colpendo a pugni i poliziotti, uno dei quali ha dovuto ricorrere alle cure mediche (4 giorni di prognosi).

Negli uffici della Questura è stato convocato il proprietario dello scooter che, prima di riprendersi il mezzo, ne ha constato il danneggiamento e la mancanza del bauletto posteriore.

Il ragazzo invece è stato affidato ai genitori.