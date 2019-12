Ringraziamo vivamente l’autista del bus Amt 46 che alle ore 18.02 non si è fermato in via archimede malgrado la segnalazione (braccio alzato).

Purtroppo non siamo riusciti a prendere il numero di matricola del bus un po’ per lo sbigottimento e poi per la forte velocità del mezzo.

In compenso siamo riusciti a fare una foto in cui fa fede l’exif o meglio la source della stessa per l’orario.

Queste, sinceramente sono le cose che fanno passare la voglia di prendere il bus.

Luca Bartesaghi