In termini semplici Bureau Veritas Italia si connota fra i primi organismi di terza parte indipendente pronti a verificare e validare i claim etici, ovvero le dichiarazioni relative a prodotti/servizi/aziende che travalicano i normali obblighi di legge, e traguardano risultati particolari nel campo della giustizia sociale ed economica e della sostenibilità.

Bureau Veritas Italia è pioniere nella applicazione della nuova specifica tecnica ISO/TS 17033, dedicata agli “ethical claims”, mettendosi al servizio di chi effettivamente mette in campo best practices (pratiche migliori) e non se ne fregia invece in modo abusivo o puramente propagandistico.

Nel caso specifico l’Istituto opera per FinDynamic, la prima società italiana di fintech dedicata al servizio di Dynamic Discounting, una piattaforma online per il saldo anticipato delle fatture dei fornitori da parte delle aziende capo-filiera.

Il programma di Dynamic Discounting Sostenibile prevede che l’azienda capo-filiera (rivoluzionando il tradizionale approccio ad esempio caratterizzato dal factoring) metta a disposizione la propria capacità finanziaria ai fornitori più piccoli o più virtuosi, offrendo loro il pagamento anticipato delle fatture a tassi inferiori alla media di mercato.

Obiettivo è quello di sostenere la filiera produttiva, specialmente nell’attuale contesto di crisi della liquidità legata all’emergenza sanitaria globale.

«Quando FinDynamic si è rivolta a noi per capire come valorizzare il programma di discounting (fare sconti) sostenibile, abbiamo subito capito che la validazione del “claim etico” offriva il percorso più adatto a rappresentare le peculiarità del servizio e la sua natura distintiva. Grazie alla ISO/TS 17033 abbiamo trovato uno strumento flessibile e al tempo stesso rigoroso, fondato sulla trasparenza e la verificabilità, a garanzia di tutti gli stakehholder.»

dichiara Claudia Strasserra, Sustainability Products Line Manager Bureau Veritas Italia. Grazie all’intervento di Bureau Veritas, le aziende capo-filiera che utilizzano il Dynamic Discounting Sostenibile possono comunicare pubblicamente il proprio impegno nei confronti dei fornitori, con un claim validato e successivamente verificato ai sensi dello standard ISO/TS 17033. ABov