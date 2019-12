Brutto incidente nella notte in corso Europa, strada chiusa per due ore

Brutto incidente questa notte, intorno alle 3.30 in corso Europa, all’altezza di via Filzi a Quinto.

Per cause in via di accertamento un’auto ha sbandato e si è ribaltata sulla carreggiata in direzione centro.

L’uomo alla guida è stato soccorso dal 118 e portato in codice rosso, di massima gravità per via della dinamica, all’ospedale San Martino.

Le sue condizioni per fortuna non sarebbero gravi.

Sul posto anche la polizia municipale che ha chiuso la strada al traffico per il tempo necessario a portare a termine i soccorsi e i rilievi.

Intorno alle 5.00 di questa mattina la strada è stata riaperta con la circolazione che è tornata regolare.