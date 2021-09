Brunetto: nuovo anno scolastico in Liguria può ripartire in sicurezza

“L’anno scolastico 2021-2022 sul nostro territorio può ripartire in sicurezza.

E’ l’esito, in sintesi, della riunione congiunta della II commissione Salute e Sicurezza sociale e III commissione Attività produttive, Cultura, Formazione e Lavoro, che si è svolta in Regione Liguria.

Naturalmente, ci siamo ripromessi di effettuare un periodico monitoraggio della situazione e di quanto riferito da tutti i partecipanti all’audizione: dai direttori di Alisa e dell’Ufficio scolastico regionale ai vertici delle aziende di trasporto pubblico locale, ai rappresentanti dei sindacati Flc-Cgil, Cisl Scuola, Snals Confsal, Uil Scuola e di Anp Liguria, Disal Liguria. Agesc, Age, Cgd Liguria, Agedo, Batya.

In particolare, i rappresentanti delle associazioni dei genitori si sono dichiarati soddisfatti di quanto affermato in commissione ovvero delle rassicurazioni ottenute da tutte le forze in campo riunite in Regione Liguria”.

Lo ha dichiarato il consigliere regionale e presidente della II commissione regionale Salute e Sicurezza sociale Brunello Brunetto (Lega).

Le lezioni del nuovo anno scolastico in Liguria s’inizieranno dopodomani.