Brescia-Spezia, prevendita attiva per il Rigamonti

Lo Spezia Calcio comunica che la vendita dei biglietti per la sfida valida per il 21° turno della Serie BKT ’18-’19 tra Brescia e Spezia, in programma allo stadio “Rigamonti” domenica 27 gennaio alle ore 18:00, è attiva sul circuito TicketOne. Tagliandi per il Settore Ospiti disponibilisino alle ore 19:00 di sabato 26 gennaio.

SETTORE OSPITI CURVA SUD

Intero € 14 (prevendita inclusa)

Punti vendita La Spezia e Provincia:

– Casa Musicale Pietro Biso, via del Prione 171 (SP)

– Infotech, via Nino Bixio, 24/26 – La Spezia (SP)

– Service Point 196, Piazza Martiri della Libertà – Sarzana (SP)

I biglietti possono essere acquistati anche online sul sito: www.ticketone.it con modalità print@home.

LIMITAZIONI

Incedibilità dei titoli di ingresso (escluso titolo digitale)