Borgoratti, investe una donna e fugge

La donna, una 55enne, è grave al San Martino

Erano circa le 5.30 di questa mattina quando in via Cadighiara, a Borgoratti, un’auto che procedeva in salita ha investito una donna di 55 anni e non si è fermata.

La donna che si trovava insieme al marito e si stava recando al lavoro, è grave ed è stata trasportata all’ospedale San Martino in codice rosso.

Sulla strada non è presente un marciapiede fisico, ma la donna sarebbe stata investita mentre si trovava nella parte delimitata dalle strisce sull’asfalto.

Sono state da subito avviate le indagini del caso ad opera della polizia locale volte ad ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e ad identificare l’automobilista pirata anche grazie alla testimonianza del marito e delle telecamere della zona.