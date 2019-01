Borgaro-Savona, Grandoni: Sarà una sfida impegnativa

Domani, domenica 6 gennaio, si giocherà Borgaro-Savona, oggi in conferenza stampa Mister Grandoni ha parlato del prossimo impegno con i giornalisti nella conferenza pre-gara.

Ecco le sue parole: “Non esistono partite facili, ci vuole l’atteggiamento giusto, vogliamo indubbiamente far vedere la differenza di classifica sul campo. Da domenica inizia un nuovo campionato, il Borgaro non è una squadra da 5 punti in classifica e lo ha dimostrato nell’ultima gara pareggiando con la Folgore Caratese. Sarà una partita impegnativa e tosta, per questo abbiamo lavorato tanto e bene nella sosta,domani speriamo che il campo ci possa dare ragione.

E’ fondamentale entrare in campo con la testa giusta, il nostro gruppo è gia consolidato da prima della sosta ed abbiamo recuperato Grani, Tognoni e Kallon dagli infortuni. Giocheremo su un campo simile al nostro, per questo sarà un match difficile anche dal punto di vista fisico.

Per noi sono punti fondamentali ma anche per loro, per esperienza vissuta lo scorso anno a Scandicci, quando sei all’ultimo posto sai che ogni domenica è una finale ed ogni punto può essere quello che farà la differenza.”