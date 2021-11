Bordighera, GdF: girava in Bentley ma era evasore fiscale. Sequestrata

Nei giorni scorsi una Bentley, un’Audi S4 Avant, una MV Agusta F4 Senna, oltre a quote societarie, sono state sequestrate dagli investigatori della Guardia di Finanza di Sanremo, a seguito di un’indagine svolta nei confronti di un commerciante di autoveicoli di lusso, che aveva operato in totale evasione delle imposte.

Le indagini sono scaturite da una verifica fiscale al cui esito l’imprenditore era stato denunciato per avere omesso di presentare le dichiarazioni fiscali per gli anni in cui era stato titolare di una ditta di commercio di autoveicoli, con sede in Santo Stefano al Mare.

“Nel corso dell’attività ispettiva – hanno spiegato dalla GdF – è stato accertato come l’imprenditore, tra il 2015 e il 2016, avesse venduto in Italia autoveicoli di fascia medio-alta in totale evasione d’imposta, accumulando così negli anni un debito verso l’Erario per circa 130mila euro.

I finanzieri quindi, dopo accertamenti economico-patrimoniali sul soggetto e analisi dei flussi finanziari transitati dai conti correnti societari, sono riusciti a ricostruire i ricavi, derivanti dalla vendita di automobili, che erano stati nel tempo sottratti all’azienda, fino a farne perdere traccia.

Il sequestro per equivalente, disposto dal gip del Tribunale di Imperia, è stato eseguito nei scorsi giorni a seguito di una perquisizione in una villa di Bordighera, al cui interno sono state trovate una Bentley Continental GT Cabriolet, un’Audi A4 S Avant 3.0 e una moto da corsa MV Agusta F4 Senna prodotta in soli 300 esemplari, tutte riconducibili all’imprenditore.

Inoltre è stata sequestrata una quota di una società di Dolceacqua della quale l’imprenditore risultava essere titolare”.