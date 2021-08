Bordighera, bagnino rischia di annegare per salvare due ragazzi

Oggi pomeriggio a Bordighera un bagnino ha rischiato di annegare dopo aver salvato due ragazzi in difficoltà a causa del mare mosso.

Il bagnino che è stato soccorso è stato, poi, ricoverato d’urgenza all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

A partecipare alle operazioni di salvataggio anche un altro bagnante che si è sentito male.

I due ragazzi che sono stati soccorsi, si erano buttati in mare nonostante fosse presente la bandiera rossa che segnala il divieto di entrare in acqua per le condizioni proibitive del mare. Il bagnino si è accorto che non riuscivano a rientrare a riva e si è tuffato per aiutarli, ma dopo averli spinti verso riva si è sentito male ed ha rischiato di annegare.

Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 ed è stato portato all’eliporto di Bordighera, dove è atterrato l’elicottero Grifo, con non poche difficoltà, a causa del forte vento, che lo ha portato al Santa Corona.

Accertamenti sono in corso da parte della Guardia Costiera per ricostruire l’accaduto.