Bolzaneto, ruba merce all’Ipercoop: 31enne genovese denunciata dai carabinieri

Ieri pomeriggio una donna ha rubati dagli scaffali dell’Ipercoop nel centro commerciale L’Aquilone a Bolzaneto un’ingente quantitativo di generi alimentari.

Mentre tentava di allontanarsi è stata vista dagli addetti alla vigilanza e poi fermata dai carabinieri di Ge-Pontedecimo, tempestivamente intervenuti.

Identificata in una genovese di 31 anni, gravata da pregiudizi di polizia, è stata trovata in possesso della merce rubata e al termine degli accertamenti è stata denunciata in stato di libertà per “furto”.

Refurtiva recuperata e restituita al titolare della rivendita.