Bolzaneto, furto di un iPhone: 27enne arrestato

E’ successo ieri sera in piazza Renato Livraghi

La Polizia di Genova ha arrestato a Genova Bolzaneto un 27enne per rapina. I responsabili della Questura genovese, al momento, non hanno fornito le generalità, né la nazionalità del giovane arrestato.

Ieri sera è giunta al 112NUE la chiamata di un cittadino a cui era stato rubato il suo iPhone.

In particolare la vittima ha raccontato che dopo essere stato seguito da due soggetti, uno di questi gli ha sottratto in maniera repentina il cellulare per poi darsi alla fuga.

Dopo averlo inseguito e raggiunto e chiesta la restituzione del maltolto, il ladro ha tentato di colpirlo con un pugno al volto e lo ha minacciato di morte se avesse continuato a seguirlo.

La Centrale Operativa ha ricevuto dopo poco una seconda chiamata in cui un testimone ha riferito di aver visto l’autore del furto salire su un autobus.

I poliziotti dell’U.P.G.S.P. hanno intercettato il mezzo e grazie alle descrizioni fornite, rintracciato l’uomo trovandogli nella tasca dei pantaloncini il cellulare appena rubato.

Il 27enne su disposizione del Magistrato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura in attesa del processo per direttissima che si terrà questa mattina.