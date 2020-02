Bologna-Genoa, Sturaro: Cerchiamo la continuità

“Dobbiamo avere sempre questo spirito battagliero; oggi l’abbiamo vinta da squadra. Nel secondo tempo siamo riusciti a reggere il loro forcing; potevamo fare anche meglio ma siamo stati bravi. Oggi a centrocampo siamo stati abili a fare dei nostri punti di forza l’arma vincente. Io sto iniziando a stare bene anche fisicamente e sono contento perché si vedono i frutti del duro lavoro”. Questi i pensieri di Stefano Sturaro al termine di Bologna-Genoa, gara vinta per 3-0 dal Grifone e in cui il centrocampista originario di Sanremo ha lottato in mezzo dando equilibrio a tutta la squadra. “Sono arrivati giocatori di grande personalità, prima uomini che grandi calciatori. Ci stanno dando una grande mano, anche se tutti stiamo crescendo anche nella condizione, siamo un gruppo giusto che lavora bene, ma la strada è ancora lunghissima. Cerchiamo la continuità, dobbiamo darci dentro. Il mister ci aiuta a guardare noi stessi e non pensare agli altri”.