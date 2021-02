Bocce, La Loanese pronta all’esordio in Serie A

Loano. E’ in programma sabato 27 febbraio la prima partita de La Loanese nel campionato di Serie A maschile di bocce specialità Volo.

La società presieduta da Vasco Ghirardelli affronterà La PerosinaBoulenciel.

La squadra composta da Flavio Bertolusso, Ugo Bianchi, Simone Ariaudo, Yakin Mehmet Can, Gregor Opresnik, Zan Sodek e capitanata da Davide Ponzo è ormai pronta all’esordio nella massima serie e, soprattutto, a difendere e a portare in alto il nome della città dei Doria.

Il sindaco di Loano Luigi Pignocca commenta: “Grazie all’acquisizione del titolo sportivo dell’Unione Bocciofila Borgonese della Val Susa, quest’anno la nostra squadra potrà competere nella massima serie e tentare la corsa allo scudetto. Un risultato importante, che premia il grande lavoro svolto in tutti questi anni dalla Società Bocciofila e dallo staff tecnico del presidente Ghirardelli. Una squadra di bocce ‘da Seria A’ rappresenta per il mondo sportivo loanese e quello ligure in generale un traguardo di assoluto rilievo, che va ad aggiungersi alle tantissime soddisfazioni regalateci negli anni dalle altre società sportive cittadine, da sempre protagoniste di competizioni regionali e nazionali di ogni livello. Alla squadra e alla società il nostro in bocca al lupo”.

L’assessore allo sport Remo Zaccaria aggiunge: “Per i prossimi mesi il bocciodromo di Loano sarà uno dei principali palcoscenici del mondo boccistico italiano. Negli anni la struttura di via Alba (inaugurata nel 1996) ha ospitato numerosi eventi di livello nazionale. Tra questi, ci piace ricordare in particolare il Campionato Italiano di Bocce per atleti con disabilità intellettivo-relazionale organizzato dalla Federazione Italiana Bocce, tenutosi nel 2019. Ma è stato anche teatro delle final-four di A per 13 volte di seguito, dal 2004 al 2016. Gli interventi di manutenzione e adeguamento promossi nel corso del tempo hanno reso il bocciodromo loanese più che adeguato alle necessità della Federazione e, ora, anche ad ospitare le gare del massimo. Una soddisfazione nella soddisfazione per la nostra amministrazione, la Bocciofila e tutti coloro i quali hanno operato e operano tuttora per mantenere l’impianto nella piena funzionalità”.