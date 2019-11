Beast without Beauty al Teatro Akropolis di Genova

Con lo spettacolo “Beast without Beauty” della C&C Company, prende il via la decima edizione del festival “Testimonianze ricerca azioni” organizzato da Teatro Akropolis con la direzione artistica di Clemente Tafuri e David Beronio.

Giovedì 7 novembre ore 21 al Teatro Akropolis di Sestri Ponente a Genova.

Creazione originale Carlo Massari

Produzione C&C Company

Con Carlo Massari, Emanuele Rosa, Giuseppina Randi

Disegno luci e audio Francesco Massari

PRIMA REGIONALE

La X edizione del festival Testimonianze ricerca azioni, organizzato da Teatro Akropolis con la direzione artistica di Clemente Tafuri e David Beronio, prende il via giovedì 7 novembre 2019 nella sede di Sestri Ponente (via Mario Boeddu) con lo spettacolo Beast without Beauty della C&C Company in prima regionale. La creazione originale di Carlo Massari è eseguita dallo stesso Carlo Massari con Emanuele Rosa e Giuseppina Randi.

Carlo Massari mette in scena i duelli che ogni giorno sono vissuti da uomini e donne forse consapevoli dell’ineluttabilità della fine, forse consapevoli che esistono altri valori ma che in questo tempo essi sono moneta fuori corso. Non rimane che battersi sull’unico piano possibile, diventando protagonisti di guerre combattute per ottenere una personale affermazione sociale, per ribadire la propria identità, per sopravvivere. Non esistono regole. Tutto è consentito. Quello di Massari, tra i protagonisti della giovane danza d’autore italiana, è uno studio sugli archetipi della miseria umana, sulla spregevole crudeltà nelle relazioni interpersonali. Un tuffo nel non-sense (Adolf Hitler in calzoncini e camicia a scacchi, una donna muta e immobile in tacchi a spillo seduta sul fondo, una testa di cervo impagliata che compare all’improvviso), un’ironia nera che accompagna l’incedere della sopraffazione nello svolgersi della complessa e irriverente scrittura coreografica. Una commedia dell’assurdo danzata, dal sapore beckettiano, esistenzialista e postesistenzialista. Lo spettacolo vince il Premio Duri ACT Festival 2018 (Spagna), il premio della giuria Prospettiva Danza 2017, il premio della giuria Twain_Direzioni Altre 2018 e il premio della giuria e quello del pubblico al CrashTest Festival 2018.

Biografia

C&C Company nasce dall’unione tra Carlo Massari e Chiara Taviani, danzatori e performer. Dal 2011 formano una coppia artistica e guidano la compagnia che porta come sigla le iniziali dei loro nomi di battesimo. Subito riconosciuti dalle critica per vis artistica e coerenza drammaturgica, alla base della loro attività risiede la danza, e più in generale i diversi linguaggi artistici come mezzo di comunicazione ed espressione di tematiche sociali complesse. Dal 2017 la direzione artistica della compagnia è affidata interamente a Carlo Massari.

Teatro Akropolis – Via Mario Boeddu 10, Genova, Sestri Ponente

Per maggiori informazioni consultare il sito dedicato.