BB Competition e Liberato Sulpizio: obiettivo riscatto al Rally di Roma Capitale

La Spezia – Sono chilometri esclusivi, quelli che attendono BB Competition nel fine settimana. La scuderia spezzina è attesa sulle strade del Rally di Roma Capitale, palcoscenico che la vedrà rappresentata da Liberato Sulpizio. Il pilota laziale, reduce da una sfortunata uscita di strada al Rally di Alba, cercherà il riscatto sull’asfalto capitolino, contesto già affrontato lo scorso anno e che lo vedrà al “via” sulla Skoda Fabia Rally2 Evo “gommata” Michelin messa a disposizione dal team Autosole 2.0.

Al fianco del driver frusinate siederà ancora – nel ruolo di copilota – Alessio Angeli. L’occasione, per Liberato Sulpizio, di alimentare quelle buone sensazioni riscontrate in occasione della Targa Florio e nelle fasi precedenti il ritiro al Rally di Alba: due contesti dove la qualità espressa dal plateau di partecipanti.

Il Rally di Roma Capitale avrà come primo banco di prova i poco meno di due chilometri espressi dalla Power Stage, prova che – nella serata di venerdì – regalerà al chrono i primi riscontri e che è stata denominata “Colosseo AC Roma”. dopo il Colosseo la gara proseguirà tra Fiuggi e il Frusinate nelle giornate di sabato 23 e domenica 24 con un percorso dall’altissimo profilo tecnico con quasi 200 chilometri cronometrati e oltre 870 chilometri complessivi. Ad aumentare la difficoltà saranno le due prove con lunghezze record, ovvero la “Rocca di Cave-Subiaco” di ben 32.5 chilometri, la più lunga sia del FIA European Rally Championship che del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco, e la “Santopadre-Fontana Liri” di 29.08 chilometri, in programma rispettivamente domenica e sabato.

Fiuggi come detto sarà il fulcro sportivo con il paddock, suddiviso in più zone, le soste di fine giornata, le stanze direzionali e la sala stampa oltre alla sontuosa cerimonia di arrivo che, rispetto alle scorse edizioni, sarà organizzata al centro del paese. Come di consueto quanto si parla di Rally di Roma Capitale, l’impegno mediatico sarà molto importante. Le coperture televisive e streaming dell’evento saranno garantite in primis da FIA ERC+ All Live, la rivoluzionaria piattaforma on demand dove sarà possibile seguire in diretta tutte le prove speciali.