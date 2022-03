BB Competition allo “start” di International Rally Cup

La Spezia – É facendo leva su sensazioni positive che BB Competition si presenterà all’avvio di International Rally Cup, serie che avrà il suo appuntamento di apertura sulle strade del Trofeo Maremma, appuntamento in programma nel fine settimana in provincia di Grosseto. Il sodalizio spezzino sarà rappresentato da Nicola Angilletta, portacolori che avrà a disposizione la Renault Clio Rally5 curata in campo gara dal team V-Sport e condivisa con Ronny Celli.

Un approccio con la vettura soddisfacente, quello di Nicola Angilletta, protagonista nel confronto di categoria sulle strade del Camunia Rally, gara “test” che ha interessato il weekend e che ha visto il pilota valutare – in concerto con il team – diverse soluzioni in vista dell’imminente appuntamento di campionato.

Affiancato da Francesco Magrini, Nicola Angilletta ha archiviato l’impegno bresciano vedendo confermati i punti di forza riscontrati in occasione della prima collaborazione con il team, ambientata sull’asfalto dell’evento promosso da BB Competition sul tracciato del Circuito Internazionale Le Colline di Chignolo Po, in apertura di stagione sportiva.

“Abbiamo trovato la quadra, sicuramente se la gara proporrà asfalto asciutto – il commento, entusiasta, di Nicola Angilletta – siamo consapevoli di poter contare sulla massima disponibilità della squadra, particolare che ha confermato la bontà di una programmazione da cui ci aspettiamo molto. Il team si è confermato ideale per poter affrontare un contesto di primo piano quale è l’International Rally Cup, assecondando al meglio ogni nostra esigenza. Il Camunia Rally è stato un impegno dal quale non ci aspettavamo niente in termini di risultato, una gran bella occasione per stravolgere la vettura in proiezione campionato. Abbiamo sofferto un problema all’idroguida, risultato ininfluente viste le nostre aspettative, esclusivamente legate a fare chilometri in diverse situazioni di setup”.

Sarà impegnato nel confronto dal format nazionale Giuseppe Iacomini, atteso alla seconda esperienza al volante della Peugeot 208 Rally4 messa a disposizione dal team Miele Racing. Il pilota spezzino sarà affiancato da Nicolò Micheletti, sull’asfalto che inaugurerà la sua stagione sportiva 2022. A difendere i colori di BB Competition nel contesto riservato alle vetture storiche sarà Efisio Gamba, affiancato da Maurizio Olla sulla Peugeot 205 GTI 1.6. Un ritorno su strade già affrontate nel corso della stagione 2021, quello del pilota elbano, tra gli esponenti di quarto raggruppamento.

Il Trofeo Maremma vedrà i suoi protagonisti partire alle 15,31 di sabato 2 aprile dal Viale Italia di Follonica, dove tutti i concorrenti faranno ritorno domenica 3 a partire dalle 17,52. Otto, le prove speciali in programma, per un totale di oltre novantaquattro chilometri cronometrati.