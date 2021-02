Bassetti: politici non possono trincerarsi dietro ai tecnici. E lockdown non ha senso

“C’è stato poco coraggio da parte della politica di governo nel prendere una posizione chiara e precisa. In Italia si scarica sempre tutto sui tecnici. Ma il problema è che in questo paese i politici devono rendersi conto che vengono pagati per decidere. Non possono continuare a trincerarsi dietro ai tecnici“.

Lo ha dichiarato stamane su fb il direttore della clinica di Malattie infettive del policlinico San Martino di Genova Matteo Bassetti.

“Le decisioni – ha aggiunto il prof. Bassetti – sul lockdown nazionale, sulla apertura delle scuole, sui ristoranti, sui centri sciistici e tante altre, sono della politica, non dei tecnici. I tecnici formulano idee che devono essere vagliate dalla scienza dell’evidenza e devono presentarle alla politica che poi decide”.

“Arriverà la terza ondata – aveva affermato ieri il prof. Bassetti – ma chiudere tutto non ha senso. Ci sono alcuni esperti che l’unica cosa che sanno proporre sono solo lockdown nazionali e duraturi.

Perchè gli stessi esperti e consulenti non hanno proposto mesi fa studi epidemiologici sulla circolazione nazionale e sulla mortalità delle nuove varianti? Investimenti nei laboratori per fare il sequenziamento dei virus? Perchè non hanno proposto la digitalizzazione centralizzata della o vaccinazione? Perchè non hanno stimolato ad avere vaccini per vie alternative?”.