Sarzana – 7/12/2018. Rotto il ghiaccio con la prima vittoria, gli Under 20 Gold del Sarzana Basket sembrano prenderci gusto ed eccoli al secondo successo consecutivo, battuto infatti per 83-80 il My Basket Genova che sul parquet sarzanese s’è ritrovato sotto anche di una quindicina di punti; prima di recuperare di netto nel finale; parziali: 28-15 / 35-32 / 56-52. Questi i punteggi individuali dei ragazzi schierati da coach Andrea Giannetti: Alberti 21, Venti 5, Liberatore 4, Brai 12, Basta 0, Antognetti 8, Santini , Pardini 0, Aprile 22, Vento 8.

A sua volta fortifica la propria posizione di centroclassifica pure l’ Under 18 Gold biancoverde che allo stesso My Basket Ge di categoria rifila persino un 80-62 (21-14 / 25-15 / 11-20 / 23-13).

Realizzazioni personali dei giocatori di mister Enrico Pronestì…Tinfena 2, Ghiraldi 4, Antognetti 2, Alberti 3, Vento 12, Bini 10, Monti 8, Giadagni 1, Albanesi 4, Pizzanelli 19, Liberatore 11, Sancarlo 4.

Nella foto l’ Under 18