Basket – Primo bilancio del presidente Scirocco alla Landini

Lerici – Tempo di primo bilancio magari, con la fine dell’anno scorso, per la fresca presidenza di Enrico Scirocco alla Landini Basket Lerici. Un passaggio importante dopo il lunghissimo periodo di Giovanni Stefanini.

Allora ?

Forse un semestre è ancora un po’ troppo poco per redigere veri e propri bilanci. Senza dubbio comunque c’è tanto da fare e la corrispondente voglia non manca. Nel nostro club oggi di sola pallacanestro giovanile, vantiamo l’intero Minibasket, nonché le Under dalla 13 alla 14 e il tutto sul versante maschile come su quello femminile. Di sicuro non è poca roba; d’altronde le insidie che ostacolano tanto e tale discorso non sono poche…

Cioè ?

Siamo attivi su un bacino di potenziale affluenza a noi che già è demograficamente limitato, oltretutto ivi ci ritroviamo a fare i conti con diverse altre discipline sportive, che non vogliono essere da meno: non è un caso che da tempo ci sia cestisticamente in loco una certa tendenza alla sinergia, nel nostro caso in particolare per l’attività femminile con la Basket Academy Spezia e l’Audax San Terenzo. Per il resto possiamo contare sull’encomiabile dedizione di parecchi “landiniani” di lungo corso.

Tipo ?

Come sarebbe a dire tipo !? Si va dal Responsabile del “mini” Michele Di Bono, dalla segretaria Cristina Libardo allo stesso Augusto Morganti, sino ai vari allenatori e altri ancora.

Dimenticato qualcosa ?

Molto originale l’ultima nostra trovata e cioè quella di portare nella palestra comunale lericina dagli Stati Uniti il giovane istruttore Cameron Hoo. Questo emergente tecnico, che negli Usa ha collaborato con gli allenatori più famosi, ci ha mostrato e spiegato cose che rammenteremo sempre.

Altro ?

L’evento aperto ai disabili, che non intendiamo scordarci, organizzato dalla ns bandiera Sandro Fiore insieme al Comune di Lerici e all’associazione Antares-Manlio Canepa. Non potevamo chiudere il 2019 in modo più brillante.

Nella foto l’ under 14 della Landini Lerici