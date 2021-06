Basket Pegli vince ancora in trasferta e si assesta al quarto posto

Seconda vittoria esterna consecutiva e quarta posizione in classifica confermata per Basket Pegli che in serie B Femminile passano in trasferta a Pasta con il risultato di 60-65.

Locali in gas con una sola sconfitta sul campo nelle ultime 6 gare disputate e, motivate ad allungare la striscia positiva, partono forte guidate da Scelza e Tarantino.

Pegli in chiara emergenza di organico (recupera Bruzzone ma perde Canale e Frandino vicino a canestro) è costretta alla tattica, alternando uomo e zona, per contenere le avversarie e, a 4’ dall’intervallo sul 27-22 Pasta, piazza un parziale di + 15 che le consente di “gestire” l’ultimo periodo.

Arecco, finalmente solida nell’arco dei 40’, e Bertini, 17 finali per la guardia genovese, sono tra le protagoniste in una gara che così’ vedere le ragazze care alla presidentessa Antonella Traversa, senza eccessivi patemi, di portare a casa il foglio rosa negli ultimi possessi.

“Partita molto difficile giocata in maniera compatta dalle ragazze che finalmente riescono ad uscire vincenti dalle “mischie” contro una squadra più esperta mostrando qualche lieve progresso sull’aspetto caratteriale” è il pensiero di coach Marco Costa.

Prossimo incontro casalingo con Torino Teen Young, sabato 5 Giugno al Palacorradi, per tenere viva la fiammella della terza posizione in classifica, ora a 2 punti di distanza.

Polisportiva Pasta – Basket Pegli 60-65

(16-10, 30-28, 41-51)

Pasta: Scelza 7, Parlani 10, Lancini 8, Tuberga 11, Thompson, Micelotta, Caglieris NE, Ercole, Cortese 7, Giannotti, De Martini 4, Tarantino 13. All. Lazzari Ass. Ciavarra

Pegli: Torchia 2, Bruzzone 2, Bertini 17, Monachello 7, Papiri 16, Praussello NE, Opletal NE, Padula, Vivalda 1, Frandino NE, Magno, Arecco 20. All. Costa Ass. Pozzato