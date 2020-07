Basket Pegli saluta Mario Alberto Conte

Dopo un lungo periodo di riflessione, con rammarico, Basket Pegli comunica che Mario Alberto Conte non farà parte dello staff tecnico per la stagione 2020/21 al termine di due stagioni di proficua . Una scelta sofferta che si inserisce all’interno di una più generale rimodulazione dell’attività tecnico-sportiva in un momento storico nuovo e del tutto particolare.

La società bluarancio rivolge un grande ringraziamento a Mario per aver saputo farsi apprezzare dentro e fuori dal campo facendo emergere le sue qualità relazionali e la sua razionalità di gestione. Sicuri che questi due anni abbiano rappresentato per entrambi uno step di crescita, viene augurato a Conte il meglio per il suo futuro cestistico e non.

«A livello personale, da Presidente, c’è il rammarico di non aver potuto continuare la collaborazione con una persona che non è stato solo un istruttore/collaboratore del Basket Pegli ma che si è guadagnato, in soli due anni, la stima e la fiducia di tutti e che, quindi, rimarrà per sempre uno di noi» sono parole di Antonella Traversa, Presidentessa del Basket Pegli.

Questo invece il saluto di Mario Alberto Conte: «Ringrazio tutto il Basket Pegli, dal Presidente Antonella, tutti gli allenatori e collaboratori per arrivare a tutti i ragazzi e ragazze; sono stati due anni intensi di crescita individuale accompagnata ad una crescita delle squadre. Personalmente ho messo tutto me stesso e sono contento dei feedback ricevuti, sia dai ragazzi che hanno provato con abnegazione ed impegno a mettere in pratica le mie idee, sia con tutte le persone fuori dal campo con le quali si è instaurato un rapporto che va oltre la collaborazione professionale. Auguro a tutti di perseguire al meglio il proprio lavoro!» .