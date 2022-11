Basket Pegli, blitz esterno contro Ardita in Serie C, stop casalingo contro Derthona in Serie B

Sconfitta casalinga per la prima squadra femminile del Basket Pegli, superata al PalaCorradi dal Derthona Basket Lab in Serie B. Torna alla vittoria, invece, la prima squadra maschile, capace conquistare autorevolmente i due punti contro l’Ardita Juventus in trasferta.

Battuta d’arresto per le ragazze di Coach Conte in Serie B. Dopo un primo quarto equilibrato Arecco e compagne avevano portato l’inezia dalla loro con un parziale di 23-15 nella seconda frazione. Al rientro in campo Derthona è più determinata e riesce piano piano a rosicchiare il vantaggio fino a chiudere la sfida sul +4 nell’ultimo quarto.

Buono l’approccio dei ragazzi di Coach Conforti, tornati alla vittoria in Serie C Silver. Al Palardita l’avversaria di giornata era per l’appunto l’Ardita Juventus, squadra molto giovane del campionato e quindi avversaria da non prendere sottogamba. Gli Arancioblù hanno centrato questo obiettivo, infliggendo fin dal primo tempo il parziale decisivo che ha portato i pegliesi al +36 finale.

Questo il commento di Mario Conte, coach della prima squadra femminile: «Partiamo dal risultato finale, meritavamo di perdere e così è stato. Abbiamo affrontando la gara con un atteggiamento totalmente sbagliato, con superficialità e senza fame, e non siamo stati capaci di invertire il trend. Questo ci ha portato a sbagliare un numero elevato di conclusioni da sotto ed anche ad eseguire poco su quelle che erano le nostre richieste. Buttiamo un po’ all’aria l’importante successo fuori casa di pochi giorni. È una sconfitta che deve farci pensare su chi e come vogliamo essere».

Questo il commento di Alfredo Conforti, coach della prima squadra maschile: «Sapevamo di affrontare una squadra giovane. Siamo stati molto bravi a non sottovalutare la partita e soprattutto siamo stati molto bravi a prendere subito il comando del gioco. Siamo andati subito sul +20, siamo entrati molto determinati e alla fine questo ha fatto la differenza. Sono stati molto bravi anche i ragazzi che di solito giocano un po’ meno, abbiamo dato spazio a tutti quanti e sono entrati tutti determinati. Siamo stati bravi nella gestione di tutta la partita, senza perdere la testa e rimanendo con un distacco netto».

SERIE B

BASKET PEGLI vs DERTHONA BASKET LAB 52-56 (11-13; 23-15; 7-12; 11-16)

BASKET PEGLI: Ranisavljevic 19, Nezaj 10, Policastro 8, Nwachukwu 8, Camarda 5, Bertini 2, Magno, Arecco, Barberis, Calabrese ne, Minasso ne, Aquilano ne. Coach: Conte. Assistente: Pozzato.

DERTHONA BASKET LAB: Espedale 20, Bernetti 13, Bassi 7, Sangan 7, Castagna 5, Corlade 2, Grande 2, Ferrari, Cocuzza, Imuentinyan, Marianini ne. Coach: Martinelli.

SERIE C SILVER

ARDITA JUVENTUS vs BASKET PEGLI 52-88 (9-17; 15-25; 15-21; 13-25)

ARDITA JUVENTUS: Lotti 2, Carena 7, Micali 17, Franconi 12, Mancini 3, Borghini 2, Bonino, Brocca 2, Carbonaro 1, Valsecchi, Callo, Demarte 6. Coach: Chiesa. Assistente: Garaventa.

BASKET PEGLI: Cavargna 6, Mozzone E. 12, Conforti Ale. 9, Monaldi, Nicoletti 12, Nsesih 16, Cartasegna 3, Schiano 5, Vagnati 2, Zaio A. 14, Grillo 3, Zaio M. 6. Coach: Conforti Alf.