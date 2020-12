Il Comune di Santa Margherita Ligure, anche quest’ anno promuove “Balconi di Natale”. L’iniziativa è nata con lo scopo di diffondere lo spirito natalizio in città, coinvolgendo privati ed esercenti, attraverso l’addobbo di balconi, finestre, davanzali e vetrine.



Sono previste tre categorie di concorso: abitazioni (balconi e finestre), attività commerciali (vetrine) e presepi. La partecipazione deve avvenire nell’arco di tempo compreso tra l’8 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 ed è libera e gratuita; è sufficiente utilizzare addobbi floreali, presepi e altri simboli natalizi di ogni materiale, avendo cura di inserire dettagli luminosi.



«In vista di un Natale ̶ spiega Paolo Donadoni, sindaco di Santa Margherita Ligure ̶ inevitabilmente influenzato dall’emergenza sanitaria, che sta sempre di più condizionando la vita quotidiana di tutti i cittadini, l’adesione a questo concorso sarà un modo per sentirsi più vicini e partecipi in occasione Natale. Ringrazio Ascom e Civ per aver aderito e Glenda Colaninno della segreteria del Sindaco per aver lanciato l’idea e curato la parte organizzativa».ABov



Tutti i particolari, il regolamento e le modalità di partecipazione sono disponibili al seguente link: https://livesanta.it/balconi-di-natale-2020/

Si allega la locandina della manifestazione e una foto di Santa Margherita Ligure illuminata per una foto notizia riguardante l’accensione dell’albero e delle luminarie avvenuta in streaming e disponibile a questo link https://youtu.be/fWoAZBncu18