Azzurra Music lancia il progetto Music Boosta

Da oggi, 30 aprile, parte “Music Boosta”, l’innovativo progetto di lancio delle nuove proposte musicali a cura di Azzurra Music.

Partita l’iniziativa MUSIC BOOSTA, idea nata all’interno dell’etichetta discografica Azzurra Music quale iniziativa per cercare una soluzione alla difficilissima situazione che gli artisti emergenti incontrano oggi per mettere in evidenza il frutto del loro lavoro.

MUSIC BOOSTA è un luogo sicuro, protetto, che contiene musica di qualità.

In Azzurra Music crediamo ancora nell’importanza della figura del “discografico” soprattutto in prospettiva futura – dichiara Marco Rossi (presidente dell’etichetta Azzurra Music) – in questo mercato musicale così brutalmente rivoluzionato in poco tempo. Ecco, proprio la funzione “sociale” dell’intermediario, l’etichetta discografica appunto, e la sua professionalità messa a disposizione nel creare un punto di incontro tra il mercato e chi vuole seguire i propri sogni musicali.

I brani musicali racchiusi in MUSIC BOOSTA sono il meglio di ciò che nei mesi precedenti Azzurra Music ha raccolto tra ciò che ha prodotto con i propri artisti e/o quanto ha selezionato tra le tante proposte che quotidianamente le vengono recapitate. Oltre alla promozione tradizionale sviluppata dall’etichetta, tali brani godranno soprattutto dell’effetto moltiplicatore ottenuto unendo la forza promozionale di 30 artisti che convogliano i follower dei propri social verso un unico “contenitore”. Il risultato sarà un aumento di ascoltatori, stream e di visibilità per ciascun brano.

Ecco i nomi degli artisti partecipanti al lancio dell’operazione: Easy Funk, Indaco Duo, Extereo, Sara Orlacchio, Carolina Rimoldi, Leo Meconi, Valentina Mattarozzi, Antonio Tosques Multiform Band feat. Gegè Telesforo, Cynaro, Kate Wild, Cicchini, Franco J Marino, Greta, Leandro Barsotti.

