Autostrade Liguria, allagamenti, vento forte ed uscita obbligatoria

Aggiornamenti alle 13.15

Sull’autostrada A7 c’è l’uscita obbligatoria a Genova Bolzaneto per allagamenti in galleria all’altezza di Bolzaneto, con possibilità di rientrare sempre a Bolzaneto per poi proseguire di nuovo sulla A7 in direzione Milano.

AGGIORNAMENTO. Situazione risolta in galleria.

La situazione crea disagi sulla autostrada con rallentamenti in uscita al casello e ripercussioni sulla viabilità ordinaria.

Sempre sulla A7 Milano-Serravalle-Genova sono presenti allagamenti tra Genova Bolzaneto e Genova Ovest per Pioggia.

E’ segnalata forte pioggia sulla A7 Milano-Serravalle-Genova tra Serravalle Scrivia e Genova Sampierdarena.

Sulla A12 Genova-Livorno si segnalano allagamenti tra Genova Nervi e Genova est per Pioggia.

Sempre sulla A12 Genova-Livorno viene segnalata pioggia e vento forte tra il bivio della A12/A7 Milano-Genova e Sestri Levante.

Sulla A6 Torino-Savona segnalata pioggia tra inizio A6 Torino-Savona e bivio A6/A10 Savona.

Allagamenti si registrano sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia tra Arenzano e Bivio A10/Fine Complanare Savona per Pioggia.

Pioggia tra Genova Aeroporto e Bivio A10/Fine Complanare Savona ed ancora vento forte tra Genova Prà e Bivio A10/Fine Complanare Savona.

Sulla A26 Genova Voltri-SS 33 Sempione-Gravellona Toce si registrano allagamenti tra Masone e Ovada per pioggia.

La situazione in tempo reale: http://www.autostrade.it/autostrade-gis/gis.do