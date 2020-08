Autostrade della Liguria, proseguono le chiusure notturne

Il Ponte Genova San Giorgio è stato riaperto e la Liguria non è più spezzata, permangono, però, alcune chiusure determinate dai controlli nelle gallerie e sulle tratte e dai cantieri attivi.

Ecco le chiusure della notte tra martedì 4 e mercoledì 5 agosto 2020 sulle autostrade della Liguria.

Complanare di Savona al Km 44.5 in direzione: Ventimiglia, chiuso al traffico il Bivio Complanare Savona/A6 Torino-Savona provenendo da Genova verso Torino per lavori.

A6 Torino-Savona al Km 123.684 in direzione Torino, tratto chiuso tra Bivio A6/A10 Savona e Altare.

A6 Torino-Savona al Km 81 direzione Savona, tratto chiuso tra Ceva e Millesimo.

A26 Genova Voltri-SS 33 Sempione-Gravellona Toce, tratto chiuso tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Ovada fino alle 06:00 del 05/08/2020 per lavori. Entrata consigliata verso Gravellona Toce: Ovada.

A12 Genova-Livorno al Km 4.2 in entrambe le direzioni, Genova est in entrata è chiuso al traffico fino alle 06:00 del 05/08/2020 in entrambe le direzioni per lavori. Entrata consigliata verso Genova: Genova Ovest su A7 Milano-Genova. Entrata consigliata verso Livorno: Genova Nervi.