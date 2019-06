Auto si è ribaltata in corso Europa, conducente grave

Auto si è ribaltata in corso Europa, direzione levante. L’incidente è avvenuto all’altezza dello sbocco di via Santorre di Santarosa.

Il ribaltamento dell’auto è successo poco dopo le 12.30. Corso Europa in direzione levante è stata chiusa al transito da via Majorana.

Il conducente dell'auto, risultato subito in gravi condizioni, è stato trasportato in codice rosso in ospedale da una autoambulanza subito intervenuta.

Aggiornamento:

Le ripercussioni sul traffico dopo che la Polizia Locale ha chiuso la strada sino all’incrocio con via Majorana. La situazione si è complicata a causa di un autobus Amt rimasto bloccato per guasto all’altezza di via Bettolo. Verso le ore 15 è stata riaperta al transito la carreggiata mare direzione levante su una sola corsia, e riaperte entrambe le corsie della carreggiata monte direzione ponente.