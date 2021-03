Auto in vendita online e truffe, sei denunciati tra cui due donne

Ieri i carabinieri di Cicagna, dopo accurati accertamenti, hanno identificato e denunciato in stato di libertà per “truffa in concorso, riciclaggio e falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico” 6 persone, di età compresa tra i 25 e 65 anni, di cui 2 donne.

In concorso tra di loro e ciascuno con ruoli ben individuati, avevano messo su una piattaforma online un annuncio di vendita di un’auto.

Tramite artifizi e raggiri vari, erano quindi riusciti a farsi accreditare, mediante vaglia postali, la somma di 1.500 euro per l’acquisto del veicolo che non è mai stato mai consegnato a un 50enne di Cicagna.