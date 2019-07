Atletica, brilla Luminosa Bogliolo in Svizzera

Continua il periodo d’oro di Luminosa Bogliolo, atleta della Polizia di Stato da qualche mese ma sempre cussina.

L’alassina ha fatto registrare al Meeting Internazionale di La Chaux de Fonds, in Svizzera, un importantissimo 12″78 in batteria che vale il secondo tempo italiano nella storia dei 100 hs in rosa. Migliorato dunque il 12.89 di Nancy di qualche giorno fa.

L’atleta ligure sarebbe anche riuscita ad eguagliare anche il record italiano ottenuto da Veronica Borsi ad Orvieto nel 2013, ma il suo 12″76 in finale non è stato omologato a causa dell’eccessivo vento a favore (+3.1), facendola così rimanere al secondo posto in rosa all time. Resta comunque la vittoria, il crono sufficiente per i Mondiali di Doha già ottenuto a Nancy e chiaramente l’ennesima prova dell’ottimo stato di forma dell’ostacolista.